Polícia investiga morte de aluna em escola de Araraquara

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Araraquara, no interior de São Paulo, vai abrir inquérito para apurar a causa da morte de uma estudante de 12 anos que se feriu na quadra da Escola Estadual Angelina Lia Rolfsen, no bairro do Cecap.

O acidente aconteceu durante uma aula de educação artística que tinha como objetivo confraternizar a volta às aulas do segundo semestre.

Na tarde do último dia 28 de julho, a menina e outros alunos brincavam na quadra quando ela foi atingida por uma trave de futebol no abdômen. A jovem morreu na noite de quinta-feira, 9, mas as causas da morte não foram divulgadas.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que "assim que se acidentou a aluna foi levada para o pronto-socorro onde foi prontamente atendida."

A delegada Meirelene de Castro Rodrigues, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso foi registrado, disse que irá apurar o caso. "Vamos apurar se a menina morreu devido a uma fatalidade ou se houve negligência por parte da escola", disse. Segundo ela, funcionários da escola e os alunos que estavam com a jovem no momento do ocorrido devem ser chamados na próxima semana para prestar depoimento.

A Secretaria da Educação lamentou a morte da aluna e afirmou ainda que a diretoria de ensino de Araraquara instaurou uma apuração preliminar para averiguar o caso.

Notícia atualizada às 20h16.