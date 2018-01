Polícia investiga ligação de criminosos do PR e SC Após um cerco montado no mês passado em Santa Cecília, região serrana de Santa Catarina, a Polícia Civil prendeu cinco integrantes de uma das quadrilhas que atacam os ônibus. O grupo foi detido quando preparava um roubo a banco. Os ladrões e os carros que usariam na ação frustrada foram reconhecidos por lojistas que haviam sido vítimas do mesmo bando.