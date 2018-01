Polícia investiga 'gangue de mulheres' suspeita de aplicar 'boa noite, Cinderela'

SÃO PAULO - A Polícia Civil de São Paulo investiga uma gangue de mulheres suspeita de praticar o golpe conhecido como "boa noite, Cinderela" contra cinco homens em um bar na região do Butantã, na zona oeste da capital paulista. Segundo as investigações, os rapazes foram dopados, agredidos e roubados no último fim de semana.

Os cinco amigos foram ao Rei das Batidas, localizado na Avenida Valdemar Ferreira, no Butantã, na noite de sábado, 29. No bar, eles teriam sido abordados por um grupo de seis mulheres - todas jovens, aparentando ter entre 18 e 23 anos - que estavam bebendo em uma mesa ao lado.

De acordo com as investigações, as jovens teriam simulado interesse nos rapazes e pedido para sentar com eles. Essa é a última última lembrança relatada pelas vítimas na delegacia. O caso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada.

As vítimas foram encontradas depois, desacordadas, em ruas diferentes e apresentando lesões. Após ser socorrido, um dos rapazes, um analista de 26 anos, ainda voltou ao bar para conferir se o carro dele, um Volkswagen Fox, de cor prata, ainda estava estacionado no local, mas o veículo havia sido roubado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todas as carteiras - com documentos, cartões de crédito, vale-refeição e cartão de plano de saúde - foram roubadas, assim como os celulares e cerca de R$ 110 em dinheiro. Policiais civis do 51.º Distrito Policial (Butantã) ainda investigam se alguma compra foi efetuada pelos criminosos.

Uma das vítimas foi encontrada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, com lesões no corpo e na cabeça. O homem foi socorrido ao Hospital Leforte, na zona sul da capital, e precisou passar por cirurgia, após sofrer uma fratura no osso da face.

Segundo a Polícia Civil, o veículo roubado já foi recuperado. Os investigadores suspeitam que a gangue de mulheres também seja autora de outros roubos na área.