Polícia investiga fraude em bingo eletrônico

Pelo menos 150 pessoas registraram queixa ontem na 10.ª Delegacia Distrital de João Pessoa alegando que foram sorteadas ao mesmo tempo pelo bingo eletrônico Domingo da Sorte. O sorteio foi transmitido por uma emissora de TV da cidade e mais de 500 apostadores que adquiriram as cartelas acertaram as 20 dezenas. Os responsáveis pelo bingo não foram localizados. Os sorteados fizeram um protesto na frente da sede do Domingo da Sorte, na Avenida Epitácio Pessoa, mas o local estava fechado.