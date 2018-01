Polícia investiga esquema de produção de documentos falsos em SP

SÃO PAULO - A Polícia civil está investigando um esquema de produção de documentos falsos para integrantes de bandos envolvidos em delitos. As investigações começaram a partir da prisão de um protético na tarde desta quarta-feira, 14, no Itaim paulista, na zona leste de São Paulo.

No computador do suspeito foram encontradas centenas de fotos e bases digitalizadas para a criação de todo tipo de documentação. O acusado, segundo a polícia, contava até com listagens de beneficiários de seguro desemprego contendo endereço e demais dados cadastrais, que permitem a criação de 'fantasmas' para abrir contas correntes e movimentar o dinheiro de facções.

A equipe apurava a procedência de documentos falsos utilizados por integrantes de facções criminosas detidos em ações recentes e localizaram o protético Jeferson da Silva Souza, de 35 anos. As informações que incriminam o suspeito estava em um pen-drive, dispositivo portátil de armazenamento de dados.

O equipamento era responsável por inicializar programas e carregar arquivos digitalizados para a produção de documentos. Também apresentava listagens com dados de beneficiários de programas de renda do governo federal.