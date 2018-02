Polícia investiga desvio de R$ 26 mi de correntistas de agência do Santander A polícia de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, começou a ouvir ontem as primeiras vítimas de um golpe que desviou pelo menos R$ 26 milhões dos correntistas de uma agência do banco Santander, no bairro Alto de Rio Preto, zona sul da cidade. Vinte e um correntistas denunciaram o sumiço de quantias de suas contas ao Ministério Público, que pediu a abertura de inquérito.