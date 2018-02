Polícia investiga arrastão em restaurante na Lapa

São Paulo - A polícia está investigando um arrastão no restaurante Empório Sagarana, na Rua Marco Aurélio, região da Lapa, na zona oeste de São Paulo, na noite de sábado, 20.

Segundo a PM, os ladrões levaram cinco cartões bancários, duas carteiras de habilitação, cinco celulares, R$ 90 e outros documentos. A ocorrência foi registrada no 7º DP da Lapa e as vítimas foram orientadas a comparecer ao 91º DP, no Ceasa, para tentar identificar os assaltantes por fotos.

Três pessoas participaram do assalto. Elas ainda não foram identificadas. Não há informação de feridos.

Diversos casos semelhantes foram registrados este ano. Entre fevereiro e meados de março, houve pelo menos nove casos somente na Zona Oeste.