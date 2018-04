Polícia investiga agressão a nordestino A Polícia Civil de São Paulo investiga denúncia de agressão ao gerente administrativo maranhense João Batista Reis Freitas, de 59 anos, que teria sido espancado na madrugada de domingo na região da Avenida Paulista, centro da capital, por ser nordestino. Com fraturas na mandíbula e na face, Freitas está internado no Hospital Beneficência Portuguesa, onde passará por cirurgia plástica no fim de semana.