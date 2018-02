Polícia indicia instrutor por morte em parapente A Polícia Civil do Rio indiciou ontem o instrutor Allan Figueiredo por homicídio culposo por causa da morte da turista baiana Priscila Boliveira, de 27 anos, que caiu de uma altura de 30 metros durante um voo livre de parapente. O acidente aconteceu no domingo, na Praia de São Conrado, zona sul do Rio. A jovem passava férias na casa do irmão, Fabrício Boliveira, ator que atuou no filme Tropa de Elite 2 e em novelas da Rede Globo.