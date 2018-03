Polícia indicia 97 em SC por atentados A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu anteontem o processo que investiga os atentados cometidos pelo crime organizado no Estado. O procedimento com mais de 4 mil páginas e dividido em 13 volumes estabelece o indiciamento de 97 pessoas. As investigações envolvem as duas ondas de ataques contra bases policiais e veículos do transporte coletivo, que ocorreram em novembro do ano passado e março deste ano. As mesmas apurações também resultaram na prisão de outras 150 pessoas por crimes diversos.