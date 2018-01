Polícia indicia 5 por matar alemã em Pernambuco

O juiz da comarca, Djaci Salustiano de Lima, decretou a prisão preventiva dos quatro acusados que estavam presos de forma temporária: o viúvo de Jennifer, Pablo Tonelli, o pai adotivo de Pablo, Ferdinando Tonelli, a sogra, Delma Freire de Medeiros - apontada como mentora do crime - e Alexsandro Nunes dos Santos, contratado para matar a alemã. O quinto acusado, irmão de Delma, Dinarte de Medeiros, que teria segundo o inquérito comprou a arma do crime por R$ 300 e intermediou o negócio entre Delma e Alexsandro, responde ao processo em liberdade, por ter colaborado com a polícia.

Única a não confessar o crime, Delma se denunciou, de acordo com o delegado Alfredo Jorge, ao escrever um bilhete para o filho em que o orienta a declarar inocência e dizer que não tinha contato com o tio.

A polícia acredita que o filho de Jennifer, de 3 anos, viu o crime. O menino retornou à Itália com a tia, Roberta Freire, que vai pedir sua guarda na justiça italiana. / ANGELA LACERDA