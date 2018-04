Polícia impede arrastão em prédio em Moema Armados com fuzis e pistolas, 15 homens invadiram um condomínio de luxo na Avenida Rouxinol, em Moema, zona sul, na manhã de sábado. Após entrar no prédio usando um carro de luxo, os ladrões renderam quatro funcionários e se preparavam para subir até os apartamentos quando uma viatura da PM que passava pela rua assustou o bando. Eles levaram computadores que poderiam ajudar a polícia a identificá-los. Dois porteiros, uma faxineira e outro funcionário do condomínio foram trancados em um quarto no subsolo e ameaçados. Eles tiveram celulares e carteiras levados.