Polícia identifica segundo suspeito de matar vendedora na Grande SP

SÃO PAULO - A polícia já identificou o segundo suspeito de participar da morte da supervisora de vendas Vanessa de Vasconcelos Duarte, de 25 anos, encontrada em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, no último dia 13.

De acordo com a polícia, o suspeito é amigo de Edson Bezerra Gouveia, de 35 anos, principal suspeito de ter matado a vendedora e que está foragido desde sexta-feira, quando sua prisão temporária por 30 dias foi decretada.

Os dois, segundo a polícia, teriam seguido para a região de Araraquara, no interior de São Paulo, na última terça-feira, 15. Após uma briga por conta de dinheiro, Edson teria voltado para a capital paulista. A polícia não divulgou que dinheiro seria. O outro suspeito, que não teve o nome revelado, teria permanecido no interior do Estado.

Vanessa desapareceu no sábado, 12, quando saiu pela manhã da casa de seu noivo em Barueri. Ela iria encontrar três amigas em Carapicuíba, de onde seguiriam para um curso no bairro do Jaguarpe, na zona oeste. O carro que a jovem usava foi encontrado abandonado em Vargem Grande Paulista pela Polícia Militar.