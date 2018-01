Polícia identifica homem que furtou notebooks de colégio em São Paulo

A Polícia Civil anunciou que o colombiano Jherson Fernando Patio Varga, de 20 anos, é o responsável pelos furtos de notebooks do tradicional Colégio Bandeirantes, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Os crimes ocorreram em julho e agosto.

As investigações localizaram o suspeito após checar imagens do circuito interno de segurança do colégio. Nas duas ocasiões, ele se passou por aluno do colégio e foi flagrado por seguranças procurando por outros notebooks. Varga também foi reconhecido por funcionários e seguranças.

Por ser um considerado um crime leve, ele vai responder as acusações em liberdade. Os aparelhos não foram recuperados.