Polícia identifica dois suspeitos de participar do assalto à Tiffany, em SP

SÃO PAULO- A Polícia Civil identificou dois suspeitos de terem participado do assalto à joalheria Tiffany, no Shopping Cidade Jardim, zona sul de São Paulo, no último dia 16.

O marceneiro Reginaldo Antônio da Silva, o Do Beiço, de 33 anos, e o motoboy Anderson José da Silva, de 30, fugitivo do presídio de Franco da Rocha, estão sendo procurados pela polícia. O marceneiro apresenta passagens por roubo, e o motoboy está foragido desde fevereiro quando abandonou o regime semiaberto. Outros quatro acusados cumprem prisões preventivas.

Para o delegado Adalberto Barbosa, titular da Divisão de Investigações sobre Furto e Roubo de Veículos e Cargas, as prisões dos dois envolvidos devem ajudar na recuperação das joias roubadas, avaliadas em R$ 1,5 milhão. Barbosa também disse que a equipe está prestes a identificar o sétimo envolvido, cuja função foi retirar o grupo do local utilizando um terceiro carro.

No dia 26, a polícia prendeu o quarto suspeito de assaltar a joalheria, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. No dia 21, dois suspeitos já haviam sido presos por policiais da Divisão de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas (Divecar). Segundo policiais, um dos suspeitos admitiu ter emprestado um dos carros usados no assalto. O outro seria um dos ladrões que usava máscara na ação. Ele não foi reconhecido pelas vítimas. A Polícia Civil já havia prendido também, no dia 18, Jefferson Luiz de Lima Tomé, 31 anos, acusado de participar do crime.