Polícia identifica bandidos que só assaltam mulheres na Vila Mariana

SÃO PAULO - A polícia divulgou nesta segunda-feira, 25, o retrato falado de dois homens de idades entre 40 e 45 anos que praticam roubos a carros na região da Vila Mariana. Eles fazem parte de um trio que só assalta veículos ocupados por mulheres.

O retrato falado dos ladrões foi elaborado a partir de denúncia de uma das vítimas, que acabou ficando paraplégica após ser abordada e dar a partida no carro. Segundo o chefe de investigação Welington Barreto, ela ficou assustada, avançou com o veículo e foi atingida pelas costas. "O homem atirou por pura maldade", disse o investigador.

O roubou aconteceu na Avenida do Cursino, um dos alvos do trio, que também atua na Avenida Ricardo Jafet, vias dos bairros Vila Mariana e Vila Clementino, locais nobres da zona sul.

Esse foi pelo menos o quinto caso registrado na área do 16º Departamento de Polícia, na Vila Clementino. Os assaltos começaram há cerca de três meses. A vítima não conseguiu identificar o terceiro homem. De acordo com o investigador, as mulheres acabam sendo alvos fáceis pois não oferecem resistência. Os crimes costumam acontecer nos semáforos à noite, entre 19h e 21h.