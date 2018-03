Polícia identifica atropelador de motoqueiro que perdeu a perna e morreu na zona norte

SÃO PAULO - A Polícia Civil identificou o motorista que conduzia o Pálio Weekend que atropelou e matou o motociclista Gedilson José Silva, de 40 anos, na manhã sábado, 20, na zona norte de São Paulo. Na batida, que aconteceu na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, na Vila Penteado, a perna esquerda do carteiro foi arrancada e o motorista do veículo fugiu do local. Seu nome não foi divulgado.

O acidente ocorreu por volta das 7h30 de sábado e a perna não foi encontrada. A polícia suspeita que o automóvel estava em sentido oposto, já que a moto foi atingida na frente e na lateral esquerda.

O mensageiro foi socorrido pelo Águia ao Hospital do M’Boi Mirim, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção do veículo e fuga do local do acidente e segue em investigação no 72º DP (Vila Penteado).

Atropelamento na Paulista. Um outro caso de atropelamento, amputação e fuga, dessa vez na Avenida Paulista, causou comoção no início do mês passado. O operador de rapel David Santos Sousa, de 21 anos, foi atropelado pelo estudante de psicologia Alex Siwek, também de 21 anos, no dia 10.

A vítima pedalava para o trabalho de manhã numa ciclofaixa demarcada por cones quando foi atingida pelo Honda Fit do estudante de psicologia. O braço de David foi decepado e ficou preso dentro do carro de Siwek, que não prestou socorro e fugiu com o membro, descartando-o no Córrego do Ipiranga. Testemunhas afirmaram que o universitário dirigia em ziguezague e que teria derrubado alguns dos cones da faixa de ciclistas momentos antes do acidente. No boletim de ocorrência consta que o motorista apresentava indícios de embriaguez.