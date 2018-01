Polícia identifica 2 suspeitos de roubo a banco na Paulista

A Polícia Civil de São Paulo já identificou dois suspeitos de participarem do arrombamento de cofres na agência do Banco Itaú, na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, nos dias 27 e 28 de agosto.

A Polícia, entretanto, não quis revelar os nomes dos assaltantes, mas disse que identificou os homens por intermédio de imagens de uma câmera de segurança.

Durante a ação, os criminosos arrombaram 138 cofres pertencentes a 120 clientes do banco. Eles permaneceram cerca de dez horas no local. No assalto, renderam dois vigilantes.