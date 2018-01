Polícia frustra roubo e resgata refém

O plano de uma dupla de roubar o veículo de uma família, no centro de Umuarama (PR), e levar uma criança de 10 anos como refém foi frustrado ontem. O crime começou na frente de uma agência da Caixa, enquanto a mãe da menina se dirigiu ao banco e a deixou no veículo. Uma mulher se aproximou do carro e, armada, anunciou que ia tomar o veículo. Depois contou com o apoio de um jovem na fuga e no pedido de resgate. A polícia conseguiu deter e prender os dois, segundo o jornal Umuarama Ilustrado.