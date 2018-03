Polícia frustra roubo de carga de ar-condicionado avaliada em R$ 117 mil

SÃO PAULO - Uma carreta que transportava aparelhos de ar-condicionado, avaliados em R$ 117 mil no total, foi recuperada por policiais civis na noite de quarta-feira, 9, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, logo após ser roubada de um estacionamento na cidade vizinha de Santo André. Dois ladrões foram presos em flagrante e um terceiro que teria reagido acabou baleado na região da cabeça pelos policiais e está internado em estado grave.

A carreta vinha do Paraná com destino ao Rio de Janeiro e estava parada em um estacionamento próximo à Avenida dos Estados, em Santo André, durante o descanso do motorista. Por volta das 17 horas, cerca de dez ladrões armados invadiram o local, renderam dois funcionários e três motoristas e os trancaram dentro de um container. Os criminosos roubaram um cavalo estacionado no pátio e o acoplaram à carreta que levava os aparelhos de ar-condicionado. Um dos ladrões fugiu dirigindo a carreta, dois escaparam em um Fiat Palio preto fazendo a escolta e os outros se dispersaram.

Os policiais receberam uma denúncia sobre o roubo e, numa viatura descaracterizada, encontraram a carreta e o Fiat Palio em São Bernardo e passaram a acompanhá-los. Na esquina da Rua Xavier de Toledo com a Rua Benedo Raggiani, no bairro Pauliceia, a carreta estacionou no meio-fio e o motorista desceu e entrou no Pálio. Neste momento, os policiais acionaram as luzes e a sirene, mas o motorista do Pálio, segundo eles, reagiu jogando o carro em cima da viatura e tentou fugir. Na ação, Sidnei da Silva Pinto, de 39 anos, que dirigia o Pálio, foi baleado na região da cabeça pelos policiais. Socorrido ao pronto-socorro de Santo André, permanece internado na UTI em estado grave. Segundo a polícia, ele era foragido da Justiça por roubo.

Marcelo Pereira de Lima, 34 anos, e Gilson Walter Pereira, de 43, ambos com passagem por roubo, também estavam no Palio e foram presos em flagrante por resistência à prisão e receptação. O delegado titular da 4ª Delegacia de Patrimônio do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), Mauro Fachini, deve apresentá-los aos funcionários rendidos no estacionamento para um possível reconhecimento. Caso positivo, eles serão também autuados por roubo.

Segundo o proprietário da carreta, que preferiu não se identificar, nos últimos quatro meses ela foi alvo duas vezes de roubos. Em dezembro, a carreta foi levada por ladrões quando estava parada em um posto de combustíveis da Rodovia Regis Bittencourt, a cerca de 50 quilômetros da capital, com uma carga de geladeiras avaliada em R$ 150 mil. No dia seguinte, a carreta foi localizada em Cubatão, no litoral, sem a carga e os pneus, e o cavalo foi encontrado em Itaquera, na zona leste da capital.

Segunda carreta. Após a ação, os policiais civis também localizaram outra carreta que havia sido roubada na terça-feira, 8, também em Santo André. Ela estava estacionada em um pátio na Rua 17 de março, nº 633, no bairro Pauliceia, em São Bernardo do Campo, a cerca de 900 metros do local onde Lima e Pereira foram presos. O dono do estacionamento e um funcionário foram autuados no Deic por receptação.