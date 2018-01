Polícia frustra assalto a bingo clandestino nos Jardins

Estabelecimento funcionava em área nobre da capital paulista

SÃO PAULO - A Polícia Militar foi mobilizada na madrugada desta quarta-feira, 11, para reprimir um assalto a residência com família mantida refém no Jardim Paulista, área nobre da capital, comunicado pelo 190. Ao chegar no local, contudo, os policiais se depararam com um bingo clandestino onde 20 clientes e três funcionários estavam amarrados e trancados em um cômodo.

Segundo testemunhas que jogavam no sobrado da Alameda Joaquim Eugênio de Lima, um homem armado com um revólver calibre 38 rendeu o segurança e liberou a entrada para dois comparsas, que passaram a recolher o dinheiro do caixa e pertences dos clientes.

O trio fugiu com duas mochilas - uma foi abandonada contendo R$ 9 mil, dois notebooks e cheques e a outra foi recuperada com Luciano Lopes de Lima, 33 anos, preso nas redondezas. Os outros dois criminosos conseguiram fugir. O bingo, com 44 máquinas, foi fechado pela polícia, e o caso registrado no 78º DP (Jardins).