Polícia flagra bando que iria roubar prédio

Policiais da 1.ª Delegacia do Patrimônio (Investigações sobre Roubos) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) notaram a movimentação do bando na Vila Liviero, na zona sul de São Paulo, e seguiram os bandidos até o prédio.

Com a ajuda do porteiro, que foi cooptado pelo grupo com a promessa de que receberia R$ 6 mil, os ladrões entraram sem dificuldade, mas foram surpreendidos pela ação da polícia - nem chegaram a entrar nos apartamentos. Ele tentaram fugir, quando dois integrantes do bando foram baleados. Pelo menos dez homens faziam parte da quadrilha. Cinco foram presos.