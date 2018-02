Polícia fere 2 bandidos em tiroteio na Marginal Dois bandidos foram baleados de raspão e quatro suspeitos foram presos, na madrugada de ontem, após perseguição e troca de tiros com policiais nas Marginais do Pinheiros e do Tietê, em São Paulo. O tiroteio entre o bando, que estava em caminhão roubado, e os policiais ocorreu perto da Ponte da Vila Guilherme, na zona norte. O motorista do caminhão foi abordado na zona sul e levado para cativeiro. Liberado, acionou a polícia. A ocorrência foi registrada no Departamento Estadual de Investigações Criminais.