Polícia Federal só viu provas contra os pilotos mortos Se o Ministério Público Federal (MPF) encontrou indícios de crime contra três acusados, a Polícia Federal só viu provas que incriminavam os pilotos mortos no acidente. Em 2009, o delegado federal Ricardo Sancovitch enviou à Justiça o relatório final do inquérito sobre a tragédia do Airbus A320 sem apontar nexo causal entre as condutas dos investigados - responsáveis pela operação do avião e do aeroporto. Na prática, isso significou que o acidente, para a PF, havia sido causado exclusivamente por um erro dos pilotos.