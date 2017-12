Polícia Federal não encontrou bomba em avião da TAM

Pedro da Rocha, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Polícia Federal (PF) não encontrou nenhuma bomba na aeronave ou bagagens do voo 3580, da empresa aérea TAM, que partiria do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, com destino a Brasília, e o avião já foi liberado.

Após denúncia anônima, na noite de hoje, 20, de que haveria uma bomba no voo 3580, a TAM desembarcou os 95 passageiros e seis tripulantes que estavam a bordo e acionou a PF.

Os passageiros com destino final para Brasília foram realocados nos voos JJ 3586 e JJ 3180, que partiram às 21h57 e 23h15, e devem chegar às 23h15 e à meia-noite, respectivamente. De acordo com nota divulgada pela TAM, os clientes que "tinham conexões para outras cidades (Goiânia, Palmas e Teresina) a partir da capital federal pernoitarão em São Paulo e vão prosseguir viagem amanhã em outros voos da companhia. Todos estão recebendo hospedagem, traslados e alimentação da TAM".