Polícia Federal inaugura posto de emissão de passaportes no Canindé

SÃO PAULO - A Polícia Federal inaugurou nesta segunda-feira, 13, um posto de emissão de passaportes no Shopping D, na Marginal do Tietê, região do Canindé, centro da capital paulista. Este é o nono posto em funcionamento na Grande São Paulo.

Segundo a PF, a unidade conta com dez estações de atendimento, oito delas para colheita de dados e duas para entrega de passaportes. Só serão expedidos passaportes para brasileiros, do tipo comum, com validade de dez anos.

O posto vai funcionar de segunda à sexta, das 10 horas às 18 horas. Os atendimentos são realizados após o solicitante cadastrar via internet seus dados no sistema da PF, pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e agendar a apresentação de documentos.

Para fazer a solicitação, o usuário deve entrar no site da PF.

Já a retirada do documento é realizada sem necessidade de marcação de hora, no mesmo posto onde foi feita a solicitação, após seis dias úteis.

Serviço

Posto de emissão de passaportes

Shopping D

Piso G1

Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100, Canindé, São Paulo/SP

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 18h