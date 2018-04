Policia Federal apreende 1t de maconha em Ponta Porã (MS)

SÃO PAULO - Agentes da Polícia Federal em Ponta Porã (MS) apreenderam, na noite de quarta-feira, 9, aproximadamente uma tonelada de maconha que era transportada em dois veículos nas saídas das cidades de Guia Lopes da Laguna e Bela Vista. Quatro homens foram presos.

Segundo a PF, diversas denúncias foram feitas envolvendo três veículos, um Corsa Classic prata, uma picape Saveiro e um Voyage. Após os policiais federais presenciarem uma reunião dos envolvidos, os suspeitos, sem perceberem que eram seguidos, resolveram ir para o Paraguai, onde preparariam o transporte da droga. As diversas equipes foram então posicionadas nas estradas para abordarem esses carros.

No Voyage, conduzido por M.L.X, de 35 anos, e parado na rodovia BR-060, na saída de Guia Lopes da Laguna, foi apreendida parte da droga. O restante estava na Saveiro que, juntamente com um Corsa Classic, foi abordada pelos federais na rodovia MS-384, saída da cidade de Bela Vista, próximo à fronteira do Paraguai. M.P.S, 33 anos, conduzia a Saveiro e o índio V.P.L., conhecido como "Pintado", estava ao volante do Corsa Classic, com C.B.F., 35 anos, ao lado.

Dois dos quatro traficantes já tem passagem pelo mesmo crime. O grupo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã e autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas.