Polícia Federal apreende 1,5 tonelada de maconha em Marília

A Policia Federal apreendeu na madrugada desta segunda-feira, 20, cerca de 1,5 tonelada de maconha em Marília, no interior de São Paulo. A ação contou com o apoio da Força Tática da Policia Militar e prendeu dois supostos traficantes adultos e dois adolescentes.

A droga estava sendo transportada nas proximidades da cidade de Oscar Bressane, no interior do Estado, por um caminhão e dois veículos de passeio, quando foi feita a abordagem pelos policiais.

Segundo a PF, a droga vinha da região fronteiriça do Estado do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e destinava-se a abastecer o mercado no sudeste do Brasil, tendo por "entreposto" de distribuição a cidade de São Paulo.