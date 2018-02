Polícia faz reconstituição em hospital onde 3 morreram

CAMPINAS - O Instituto de Criminalística realiza na manhã desta quarta-feira, 6, a reconstituição da morte de três pacientes submetidos a exames de ressonância magnética, no Hospital Vera Cruz, em Campinas, interior de São Paulo. Cerca de 30 pessoas acompanham os procedimentos simulados por médicos, enfermeiros e técnicos em radiologia, que estavam na unidade no dia 28, quando os dois homens e uma mulher tiveram parada cardiorrespiratória, logo após o procedimento.

A Polícia Civil investiga a causa das mortes. A principal suspeita é de que uma substância química foi injetada nesses pacientes no contraste aplicado durante o procedimento, para melhorar a imagem e o diagnóstico do exame. Para a polícia, as chances de falha humana devem ser consideradas, bem como ato intencional, caracterizando crime com intenção de matar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma superdosagem do produto ou uma morte provocada por algum organismo microbiológico, como bactéria, são praticamente descartadas. O diretor do IC, em Campinas, Nelson da Silva, disse que todas as versões apresentadas serão simuladas durante a reconstituição, com acompanhamento da equipe do delegado José Carlos Fernandes, que apura o caso.

As vítimas tinham entre 25 e 39 anos, não tinham problemas de saúde e fizeram uma ressonância do crânio. Apesar da reconstituição, apenas os exames laboratoriais e necroscópicos do Instituto Adolfo Lutz e do Instituto Médico Legal poderão apontar a causa das mortes. Uma primeira simulação dos fatos já havia sido feita informalmente na semana passada.