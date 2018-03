Polícia faz reconstituição da morte de Mércia Nakashima nesta sexta

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Será realizada a partir das 19h30 desta sexta-feira, 17, a reconstituição da morte da advogada Mércia Nakashima, na represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.

O corpo de Mércia foi encontrado no dia 11 de junho deste ano. Além de peritos, a reconstituição será acompanhada pelo delegado Antônio de Olim, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

Mércia foi morta após deixar a casa da avó, em Guarulhos, no dia 23 de maio. Para a polícia, que já finalizou a investigação, o ex-namorado de Mércia, Mizael Bispo de Souza, teria se encontrado com ela em frente ao hospital geral da cidade no início da noite.

Em seguida, eles teriam seguido no carro dela para a represa, onde Mércia foi agredida no rosto e baleada. Depois, o veículo foi jogado dentro da água.