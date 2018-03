Polícia faz perícia em escola onde menino foi baleado

SÃO PAULO - A Polícia Civil realizou na madrugada desta quinta-feira, 30, uma perícia na Escola Adventista de Embu das Artes, em Embu, região metropolitana de São Paulo, onde um menino de 9 anos morreu baleado na tarde de ontem. A Polícia Civil, no entanto, não confirmou a informação de que a escola havia mudado a cena do crime.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Escola disse que as aulas estarão suspensas até segunda-feira, quando retomam as atividades normais. O local ficará à disposição do Instituto de Criminalística (IC), que realiza a perícia. Em nota, a escola afirmou que "está colaborando em todos os sentidos com as autoridades que estão trabalhando no caso. Esperamos que os fatos sejam elucidados o mais rápido possível".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estudante Miguel Cestari Ricci dos Santos era aluno da 4ª série. As circunstâncias em que ele foi ferido são um mistério para a polícia. A principal suspeita é de tiro acidental, pois Miguel teria dito que um amigo levaria para ele bala e revólver. A arma não foi achada.

A principal hipótese da polícia, de disparo acidental, ganhou força com a informação recebida pelo padrinho de Miguel, o professor de Educação Física Hélvio Eduardo Paiva, de 43 anos. Ele soube que um garoto teria retirado uma arma da bolsa e exibido para o afilhado.