Polícia faz operação contra PCC no Acre A Polícia Civil do Acre e a Polícia Federal cumpriram ontem 39 mandados de prisão, incluindo contra integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) que atuam no Acre. As prisões fazem parte da Operação Diáspora, que tem como objetivo anular a estruturação do grupo de bandidos nos presídios do Acre, detectada pela área de inteligência dos governos federal e estadual.