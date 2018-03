Polícia faz nova perícia em parque de SP após acidente

SÃO PAULO - Técnicos da Polícia Técnico Científica de São Paulo e agentes do 23º Distrito Policial (DP) estiveram na manhã desta terça-feira, 28, no parque de diversões Playcenter, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, para dar prosseguimento aos trabalhos de perícia no brinquedo Looping Star. Na quinta-feira passada, uma colisão entre dois carrinhos feriu 16 pessoas. Um carrinho bateu em outro que estava parado por conta de uma provável falha nos freios, afirmou a polícia.

De acordo com o delegado titular do 23º DP, Marco Aurélio Batista, os peritos fizeram uma simulação de funcionamento entre os dois carrinhos, exatamente igual ao do dia do acidente, com o mesmo tempo de espera na plataforma, mas sem passageiros. Durante a simulação, foi constatado que os freios funcionaram normalmente e não ocorreu uma nova batida.

"Todos os ciclos foram refeitos e não houve problemas", disse Batista. "Nos próximos dias, os brinquedos serão desmontados e os conjuntos de freios serão encaminhados para o Instituto de Criminalística (IC) para avaliação", explica.

A polícia aguarda a conclusão do laudo, que deve ficar pronto em 30 dias. Além disso, a corporação continua ouvindo as testemunhas do acidente. Na sexta-feira, quatro funcionários do parque deram seu depoimento. Ontem foi a vez de duas vítimas e outras duas foram ouvidas pelo delegado hoje. O Looping Star continuará interditado por tempo indeterminado por causa da perícia.