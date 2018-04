Polícia faz maior apreensão de cocaína do ano em SP

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Mais de 97 quilos de cocaína foram apreendidos na tarde de domingo, 16, no bairro do Pari, zona oeste de São Paulo. Um homem foi preso em flagrante.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, essa foi a maior apreensão de cocaína feita por policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), neste ano.

As investigações foram iniciadas há cerca de dois meses, depois de uma denúncia anônima que indicava que um homem frequentava o Largo do Arouche e a Praça da República, na região central da Capital.

A partir dessa informação, policiais civis passaram a visitar os mesmos locais e conseguiram se aproximar de R.H.B.J., de 26 anos. Sem saber que estava lidando com policiais, o acusado informou que tinha um canal para trazer drogas do Paraná. Ele informou ainda que transportaria a droga camuflada no fundo falso de uma caminhonete.

Há uma semana, o suspeito informou aos supostos compradores que a droga seria entregue no domingo, 16, às 16h, no Largo do Arouche. Na data e horário marcados, os policiais encontraram o acusado.

Porém, os policiais disseram-lhe que desejavam ir para um lugar mais seguro para conferir a droga e fazer o pagamento. Um dos investigadores assumiu a direção da caminhonete, tendo, como passageiro, o suspeito. Um outro policial escoltou o veículo onde estava a droga.

O policial que dirigia a caminhonete foi direto para o 12º Distrito Policial (Pari), onde se identificou ao fornecedor da droga, que recebeu voz de prisão em flagrante.

O veículo foi vistoriado e, sob o revestimento da carroceria, bem como no revestimento das portas, os policiais apreenderam 100 tijolos de cocaína, pesando 97,2 quilos.

No hotel onde o suspeito estava hospedado, no Largo do Arouche, os policiais nada encontraram. Na delegacia, o homem foi indiciado por tráfico de entorpecentes e será encaminhado para a 1ª Delegacia Seccional de São Paulo.