Polícia faz apreensão de produtos piratas no Brás

Um dia depois de camelôs e guardas civis se enfrentaram no Largo da Concórdia, policiais civis apreenderam produtos pirateados na região do Brás. As apreensões foram feitas na madrugada desta terça-feira, 9, nas ruas Oriente e Monsenhor Brás, durante a Operação Oriente. Cerca de 40 policiais da Delegacia Antipirataria do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) apreenderam produtos pirateados durante a "Feira da Madrugada". As equipes apreenderam, segundo o Deic, roupas ostentando grifes de diversas marcas, óculos, estojos de maquiagem, entre outros produtos. O material será encaminhado à sede do Deic, onde será contado. Na segunda, mais de cem camelôs entraram em confronto com a Guarda Civil Metropolitana, que fazia apreensão de mercadoria irregular no Largo da Concórdia. Os manifestantes atearam fogo em pneus. Quatro guardas ficaram feridos e seis camelôs foram detidos e liberados.