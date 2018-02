Polícia faz acareação com suspeito de matar irmãs em Cunha-SP

SÃO PAULO - A Polícia vai realizar na tarde desta sexta-feira, 15, acareação entre Ananias dos Santos, de 28 anos, assassino confesso de duas irmãs, mortes ocorridas na cidade de Cunha, no interior de São Paulo, no último dia 28 de março, e sua ex-namorada, a enfermeira Maria José S., de 50 anos.

Segundo a polícia, a acareação deverá ocorrer entre as 15 e 16 horas de hoje, na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Guaratinguetá.

Ananias é o principal suspeito de ter matado a tiros as irmãs Josely Laurentino de Oliveira, de 16 anos, e Juliana Vânia de Oliveira, de 15, na zona rural de Cunha. A suposta arma do crime, uma espingarda calibre 22, foi encontrada. Ele foi preso no começo da semana e durante o interrogatório teria confessado o crime, segundo a polícia.