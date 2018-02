Polícia fará ação conjunta em áreas mais críticas

Em nota, a Polícia Militar esclareceu que conta com "forte" estrutura de segurança na Avenida Paulista. Segundo a corporação, são empregados, diariamente mais de 300 PMs em diversas formas de atuação. Só pela Operação Delegada - o "bico oficial" de fiscalização pago pela Prefeitura - , há 200 policiais todos os dias, patrulhando a pé toda a extensão da via, com atenção ao comércio irregular e também à prevenção de crimes.

Já o programa das Rondas Ostensivas com o Apoio de Motocicletas (Rocam) utiliza cinco motos na avenida, para prevenir eventuais crimes no trânsito. Além disso, há uma viatura do patrulhamento e o uso da Companhia de Força Tática.

Os supedâneos, que são as cabines elevadas em que o policial observa o fluxo de pessoas, funcionam, segundo a PM, como referência para a comunidade e estão espalhados por toda a extensão da Paulista e na Alameda Santos. São 31 no total.

O presidente da Associação Paulista Viva, Antonio Carlos Franchini, observa que a polícia, quando chamada, "atua rápido, prendendo e identificando os assaltantes e agressores em pouco tempo".

DUAS PERGUNTAS PARA...

Marcos Carneiro Lima, DELEGADO-GERAL

1. Qual o motivo para o aumento no número de furtos na Avenida Paulista?

As pessoas têm registrado os crimes com mais frequência. Muitas vezes, perde-se um documento ou o celular e se registra até por precaução.

2. Qual a relevância do telefone celular nesse tipo de crime?

Houve um aumento no número de celulares de forma absurda. Em São Paulo, o celular é um vetor de criminalidade e favorece a ação ocasional.