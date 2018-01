Polícia evita roubo, prende assaltante e liberta reféns na Dutra

Um assaltante foi preso em flagrante após manter duas pessoas reféns, nesta quinta-feira, 14, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. O suspeito foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na altura do km 230 da Rodovia Presidente Dutra, na tarde de ontem.

Segundo a PRF, bandidos armados abordaram um caminhão, renderam o motorista e o ajudante e os colocaram em um Fiat Doblô que dava apoio à ação criminosa. Motoristas que passavam pelo local acionaram a polícia, que conseguiram localizar os veículos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a aproximação das viaturas, os bandidos que estavam conduzindo o caminhão, o abandonaram e entraram na Doblô, fugindo em direção ao Rio de Janeiro. Os policiais rodoviários federais acompanharam o veículo por alguns quilômetros, até quando os assaltantes pararam o automóvel e iniciaram uma fuga a pé.

Os PRFs prenderam um dos assaltantes, que estava armado com um revólver calibre 38. Os reféns foram libertados declararam que ao menos quatro marginais participaram do roubo. O caminhão e a carga de roupas foram recuperados e encaminhados - juntamente com a Doblô apreendida e com o assaltante preso - para a 2º DP de Guarulhos.