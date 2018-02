Polícia estoura laboratório de drogas na zona leste de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Policiais militares da Força Tática do 19º Batalhão estouraram, por volta das 21 horas de terça-feira, 5, uma residência, no interior da Favela Elba, na região do Sapopemba, zona leste de São Paulo, utilizada para o refino, armazenamento e distribuição de drogas.

No imóvel, localizado na rua Professor Fonseca Lessa, os policiais apreenderam cerca de 40 quilos de drogas, entre maconha, pasta-base de cocaína e crack, além de aproximadamente 500 frascos de lança-perfume, material para embalagem, pesagem e refino da droga. Um dos traficantes que atuam na região, abordado pelos policiais na rua Paratura, foi detido com algumas porções do entorpecente em uma mochila e indicou aos PMs onde ficaria a base operacional da quadrilha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Acreditamos que o rapaz detido apenas fazia o transporte da droga de um local para outro. Nós fomos até a viela indicada por ele e localizamos a casa ao sentirmos o forte cheiro da droga", disse o tenente PM Alvarenga. Ainda, segundo o oficial da PM, homens armados, que fazem a segurança do ponto de tráfico, teriam deixado o local ao perceberem a aproximação dos policiais.

O traficante detido - que já tem passagem por tráfico - a droga e todo o material apreendido foram encaminhados para o plantão do 70º Distrito Policial, do Sapopemba.