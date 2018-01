Polícia estoura jogatina na região dos Jardins

Uma casa de jogos clandestina foi estourada às 3h30 desta sexta-feira, 6, na Rua Atlântica, no Jardim América, região dos Jardins, área nobre da zona sul de São Paulo. No local foram apreendidas cerca de 60 máquinas caça-níqueis. Funcionando em uma residência de alto padrão com sistema de monitoramento de câmeras de longo alcance, a jogatina foi descoberta após uma denúncia anônima que chegou à Polícia Militar. No momento que a polícia chegou, cerca de 40 pessoas estavam na casa, entre clientes e funcionários. O responsável pela casa de jogos foi levado para o 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi. A casa era alugada.