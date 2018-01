Polícia estoura depósito de motos roubadas em SP

Daniela do Canto, Paulo Maciel e Ricardo Valota, estadão.com.br

Através do sistema de rastreamento instalado em uma moto que havia sido roubada por volta das 19h30 de quarta-feira, agentes da Delegacia de Repressão a Desmanches Ilegais (DRDI) do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) chegaram, horas depois, a uma residência, na Rua Afonso Simão, na Vila Clara, região de Americanópolis, na zona sul de São Paulo, onde oito motos inteiras foram encontradas.

Ocupando uma moto, um ferramenteiro, de 25 anos, e a namorada dele foram dominados por dois ocupantes de um Ford Ka cinza na Rua Professor Flávio da Fonseca, em Cidade Ademar, bairro vizinho. A dupla, após tomar óculos, celulares e outros objetos do casal, fugiu com a moto, abandonando o Ford Ka no local. O veículo foi usado pelo ferramenteiro, que acionou policiais militares e guardas civis metropolitanos e conseguiu seguir a moto por apenas alguns segundos.

Como a moto ainda estava em nome de um colega, o ferramenteiro procurou o proprietário para pedir que ele acionasse o serviço de rastreamento. Rapidamente a moto foi localizada na Vila Clara por policiais civis do Deic. Os agentes ficaram surpresos ao encontrarem dentro da casa, espalhadas por vários cômodos, outras 7 motos, todas inteiras, uma delas roubada na quinta-feira passada, 19, e as demais, entre terça e quarta-feira desta semana.

Testemunhas afirmam que uma pessoa, ao perceber a aproximação dos policiais civis, teria fugido por uma das janelas. Segundo o Deic, seria Paulo Botelho da Fonseca, 38 anos, dono do imóvel. Documentos de Paulo e de uma mulher foram apreendidos na residência pelos policiais. O dono da casa, mesmo que não tenha ligação com os roubos, deverá ser indiciado pelo menos por receptação dolosa. Até as 3 horas desta quinta-feira, nenhum suspeito havia sido detido.