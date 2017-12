Polícia estoura cativeiro e prende sequestradores em SP

SÃO PAULO - Três sequestradores foram presos, na noite de domingo, 25, no momento em que faziam refém Valter Morandi, de 51 anos, nos fundos de uma casa localizada na Rua Pardal, região do Jardim Helena, zona leste de São Paulo.

Após uma denúncia anônima, policiais militares do 29º Batalhão foram até a casa e encontraram os três criminosos em frente ao imóvel. Foram presos Leandro Barros de Souza, de 23 anos, e os irmãos Marcelo Henrique, 21 e Márcio Henrique de Freitas Valeis, 26. A vítima, segundo a polícia, foi abordada pelos bandidos às 18 horas no bairro do Tatuapé, também na zona leste, quando trafegava em um Citroën C4 vermelha.

Armados, os sequestradores entraram no carro, obrigaram Valter a ir para o banco traseiro, seguiram até uma agência bancária, onde realizaram um saque da conta da vítima; e, na esquina da Rua Cereja com a Rua Mandobi, abandonaram o carro e caminharam com Valter até o cativeiro. No momento em que foi resgatado, Valter estava com o rosto coberto.

Nenhuma arma foi encontrada com o trio que, segundo os policiais, já tem passagem por receptação e tráfico de drogas. Acredita-se que os bandidos tenham realizado outros sequestros e utilizado o mesmo local como cativeiro, pois carteiras com documentos de outras pessoas foram encontradas no telhado da casa.

Apesar de Valter ficar em poder dos bandidos por quatro horas, a família dele não sabia do sequestro em andamento, pois ninguém foi contactado pelos criminosos. O caso foi registrado no 59º Distrito Policial, do Jardim dos Ipês.