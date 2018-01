Polícia estoura cassino clandestino na rua Atílio Inocenti

Seis pessoas foram detidas e 39 caça-níqueis apreendidos nesta noite de quinta-feira, 18, após a Polícia Civil estourar um cassino clandestino na Rua Atílio Inocenti, 683, no Itaim Bibi, região nobre da zona sul da capital.

Segundo informações do 15º Distrito Policial, uma viatura fazia ronda noturna quando recebeu denúncia anônima. As pessoas detidas no local estão sendo ouvidas para que a polícia apure as responsabilidades.