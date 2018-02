Polícia estoura casa usada no comércio de drogas em Lorena (SP)

SÃO PAULO - Uma ação conjunta de investigadores da Polícia Civil e policiais militares do 23º Batalhão do Interior (BPM/I), por volta das 18 horas de segunda-feira, 25, terminou com a prisão de um traficante e a apreensão de drogas, arma e munições no interior de uma na rua José Miguel, no Parque das Rodovias, na cidade de Lorena, no Vale do Paraíba.

O traficante, de 34 anos, foi detido no interior do imóvel, que era utilizado para o refino, armazenamento, embalagem e distribuição de drogas. Na tentativa de despistar a polícia o acusado usava como fachada a venda de material de produtos de limpeza para encobrir o crime praticado no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na casa, foram apreendidos 18 frascos de lança-perfume, dois quilos de cocaína, 670 gramas de pasta-base de cocaína, 115 gramas de maconha, 560 cápsulas plásticas contendo cocaína já refinada e pronta para a venda, duas granadas, 21 munições para revólveres calibres 32 e 38 e fuzil calibre 762, um revólver calibre 38, dois coletes à prova de balas, oito celulares, uma balança de precisão e R$ 120. O flagrante foi registrado no 1º Distrito Policial de Lorena.