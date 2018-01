Polícia estoura bingo com 53 máquinas caça-níqueis em SP

A polícia apreendeu em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, 53 máquinas caça-níqueis e aproximadamente R$ 84 mil no último domingo, 2, após uma denúncia anônima. As máquinas estavam em um prédio comercial, onde foram detidas nove pessoas, entre funcionários e jogadores.

Ao entrarem no prédio, por volta das 17h, na esquina das ruas Cônego Eugenio Leite e Cardeal Arcoverde, os policiais encontraram, no segundo andar, 16 máquinas, R$ 704,05 e 27 folhas de cheque - totalizando o valor de R$ 47.300. Já no terceiro andar, foram encontradas 37 máquinas, R$ 32.742,25 e uma folha de cheque - no valor de R$ 4.200.

As nove pessoas foram levadas ao 14º Distrito Policial, de Pinheiros, onde foram ouvidas e assinaram um Termo Circunstanciado. As máquinas e o dinheiro foram apreendidos e o local será periciado pelo Instituto de Criminalística.