Polícia estoura bingo clandestino em prédio de Alphaville

Por meio de uma denúncia anônima, a Polícia Militar encontrou na noite desta segunda-feira, 9, um bingo clandestino em Alphaville, em Santana do Parnaíba, Grande São Paulo. Na sala onde funcionava a jogatina, em um prédio comercial na Avenida Netuno, foram localizadas 51 máquinas de videobingo. A PM também apreendeu um total R$ 7.155 e US$ 200.

Os policiais chegaram ao local por volta das 22h30, depois de receberem uma denúncia de que haveria pessoas armadas na rua, em frente ao imóvel. Eles notaram uma movimentação na sala onde funcionava o bingo e subiram. Aos policiais, o gerente teria alegado que no local funcionava uma lan house. Quando os PMs entraram na sala, encontraram as máquinas.

Do total em reais apreendidos, R$ 3,2 mil estavam nas máquinas. Conforme o tenente Josias da Conceição, do 20º Batalhão, parte dos R$ 3.955 restantes estava debaixo do balcão e parte foi jogada no lixo por funcionários no momento da chegada dos policiais. Quinze pessoas - entre elas sete jogadores e oito funcionários - foram encaminhadas à delegacia de Santana do Parnaíba, onde o caso foi registrado. Conforme a PM, há cerca de quatro meses foi fechado um bingo clandestino que funcionava em uma sala diferente, no mesmo prédio.