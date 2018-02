Polícia estende blitze de lei seca até as 6 horas e testa bafômetro a distância

Nas últimas três semanas, foram registrados nas ruas de São Paulo pelo menos 15 acidentes graves em que o condutor do carro aparentava sinais de embriaguez, todos depois das 4 horas - 8 entre os dias 12 e 13. O foco das blitze, nas sextas e sábados, estará voltado para o jovem que sair mais tarde de casas noturnas, sobretudo nas regiões de Pinheiros, na zona oeste, e Itaim-Bibi, na zona sul. As blitze também serão mantidas em dias de chuva.

A distância. Outra medida que promete fechar o cerco contra infratores é a utilização nas abordagens nas estradas paulistas de um bafômetro que detecta se o condutor bebeu, sem que ele precise assoprar o aparelho, o etilômetro passivo. "A intenção é fazer com esse aparelho uma triagem daqueles motoristas que serão encaminhados para o bafômetro tradicional. Isso aumentará o número de motoristas fiscalizados e dispensará mais rápido aqueles que não beberam", explicou o comandante do Policiamento Rodoviário, coronel Jean Charles de Oliveira.

Ele acrescentou que os equipamentos devem começar a ser utilizados no verão. Mas as autuações continuarão sendo feitas só com base no bafômetro tradicional, que registra a quantidade de álcool no organismo.

Ainda assim, o promotor de Justiça do Ministério Público Estadual Tomás Busnardo Ramadan acha que o uso do novo aparelho ajudará nos processos. "Ao lado do exame clínico, poderá reforçar as provas apresentadas nas denúncias de embriaguez ao volante."