Polícia entra no Alemão e traficantes fogem

Duas prisões foram consideradas estratégicas pela polícia. Uma é Sandra Helena Ferreira Maciel, a Sandra Sapatão, que era do Jacarezinho - região já dominada por uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) - e, segundo a polícia, ligada aos traficantes Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, e Luís Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. Outra foi a do traficante Elizeu Felício de Souza, o Zeu, um dos condenados pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

Um traficante e duas pessoas não identificadas morreram. Um morador ficou ferido, sem gravidade. Segundo a polícia, 40 toneladas de maconha e 150 kg de cocaína foram apreendidos, além de 50 fuzis e munição.

Varredura. A invasão foi rápida. Em 1h30 de ataque, o domínio da área central do complexo estava consolidado, embora ainda houvesse resistência em pontos de difícil acesso. Em seguida, a polícia iniciou a varredura, de casa em casa - seriam 30 mil no local. O trabalho seguirá nos próximos dias. "Todas as casas serão revistadas. Beco por beco, buraco por buraco", afirmou o comandante-geral da PM, Mario Sergio Duarte. Com 1h30 de operação, ele declarou: " Vencemos, vencemos. Trouxemos a liberdade para a população do Alemão".

O delegado Ronaldo Oliveira, coordenador das delegacias especializadas da Polícia Civil, disse que a operação "deixa claro que é mentira dizer que a polícia entra em favela atirando". ""Policiólogos" de plantão falam besteira", ironizou Oliveira, o primeiro a hastear uma bandeira do Brasil na estação do teleférico.

Antes da ocupação, chefes do tráfico baixaram uma ordem impedindo que os moradores deixassem a região antes e durante a ocupação. Quem saísse perdia a casa e os móveis. Também ficaria sujeito a julgamento pelos "comandantes" do tráfico.

O comerciante João Aparecido Alves, morador do local há 22 anos, foi ameaçado depois de mandar a mulher e os filhos para Cabo Frio. Disseram a ele que, se não os trouxesse de volta, seria morto. Alves pediu proteção à polícia. O morador Glauco Pereira foi autorizado a sair com a mãe doente, mas precisou deixar os dois filhos como garantia de que voltaria.

As notícias de violência no Rio chamaram a atenção da imprensa internacional e do papa Bento XVI, que expressou solidariedade às famílias das vítimas da violência em mensagem enviada ao arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta. A aprovação da ação entre a opinião pública predominou, mas moradores do Alemão esperam mais que policiais a postos em sua comunidade.

O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), indicou que as Forças Armadas devem continuar a apoiar as operações de recuperação de áreas dominadas pelo tráfico. "As nossas Polícias, Civil e Militar, continuarão trabalhando articuladas com as Forças Armadas e a Polícia Federal para que possamos reconquistar mais territórios."