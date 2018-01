Polícia encontra túnel e frustra assalto a banco em SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar de São José dos Campos localizou nesta quarta-feira, 23, por volta das 5 horas, um túnel subterrâneo de cerca de 500 metros que seria usado para roubar uma agência do Banco do Brasil no centro da cidade. O túnel é interligado a galerias de águas pluviais e já tinha alcançado o subsolo do cofre.

Há 15 dias, funcionários da agência localizada na Avenida Dr. Nelson D'Ávila, nº 149, começaram a ouvir barulhos vindos do chão e chamaram a polícia, que passou a fazer incursões nas galerias de água e esgoto. Na madrugada desta quarta-feira, os policiais encontraram o túnel. Ninguém foi preso.

O túnel aproveitava trechos de galerias pluviais e começava em uma casa com isolamento acústico, na Rua Antônio Saes, nº 286. "Os ladrões devem ter percebido nossa ação e saíram às pressas, deixando o armamento para trás", afirmou o capitão Oliveira Garcia. No local foram apreendidos quatro pistolas, quatro fuzis, 300 munições para fuzil, dois rádios comunicadores sintonizados na frequência da polícia e dois carrinhos de obra.

A investigação será conduzida pela Polícia Federal.