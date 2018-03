Polícia encontra parte da carga de explosivos roubada em rodovia de SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil encontrou nesta quinta-feira, 9, 1,5 das 2 toneladas de explosivos roubados no dia 31 de agosto na altura do km 4 da Rodovia Fernão Dias, em São Paulo. O artefato estava dentro de uma van Sprinter na Rua Anariasul, no Jaçanã, na zona norte da Capital. O condutor da van fugiu ao avistar a viatura da polícia, o que chamou a atenção dos policiais, que acompanharam o veículo e chegaram ao produto roubado.

Segundo depoimento do motorista do caminhão, cinco homens o abordaram com pelo menos três armas na manhã do dia 31 de agosto. A vítima foi feita refém por seis horas e ao final deixada no bairro de São Miguel Paulista, na zona leste. Ele disse que não conseguiu ver nenhum rosto ou anotar placa de algum veículo usado pelos criminosos. Foram roubados cerca de duas toneladas de material explosivo e aproximadamente 2700 peças para montagem dos artefatos.